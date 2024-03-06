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АвтоМир / Дороги

Станислав Стармолотов о новом дорожном сезоне и нацпроекте

06.03.2024 10:07|ПсковКомментариев: 0

Гостем студии «ПЛН FM» (102.6 FM) стал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Какова готовность к новому дорожному сезону? Как обстоят дела с национальным проектом «Безопасные качественные дороги»? Когда ожидать на дорогах региона новый общественный транспорт? На эти вопросы ответил руководитель комитета в беседе с Любовью Кузнецовой в рамках программы «Кузница».

 

Дорожный сезон 2024 года

– Станислав Янович, как идет подготовка к новому дорожному сезону? С контрактацией все ли в порядке? Губернатор по нацпроектам давал определенные сроки на контрактацию. Есть ли определенные риски? У нас в этом году большие объемы работ. Хватит ли подрядчиков, хватит ли материалов?

– Подготовка к сезону – это не только контрактация. Как вы правильно заметили, Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области – ред.) поставил задачу, что к 1 апреля должна быть контрактация 100%. В настоящий момент у нас законтрактовано чуть более 73% по БКД. Проходят последние торги. В БКД не только региональные дороги участвуют, но и дороги-агломерации. Это Псков – Печоры – Палкино – Остров. Осталось проторговать городу три объекта, один объект в Острове. Должны уложиться до 1 апреля. Никаких проблем не видим. Все будет планово выполнено.

Помимо этого, есть переходящие объекты на 2023-2024 года или 2023 – 2025 года, объекты, уже имеющие подрядчиков, где с наступлением благоприятных погодных условий продолжат работу. Были работы с опережающим выполнением. Касса перешла за 10%. Это те работы, которые в прошлом году выполнены, а оплачены в начале этого. Рынок сформировался с достойными представителями и на них можно положиться.

– Контроль качества. Нормально все?

– Есть объекты, где проторгован строительный контроль со своей лабораторией. У «Псковавтодора» на своей базе создана достаточно крепкая и современная лаборатория. Считаю, что в маленьких муниципалитетах нужно больше внимания обращать на качество производимых работ. Нужно пристально смотреть, потому что иногда там может быть маленький подрядчик с маленьким опытом.

Нацпроект

– Каков общий объем дорожных ремонтов в этом сезоне в сравнении с прошлым годом? Часть объектов - БКД, а часть идет из регионального дорожного фонда. Всем нам хочется услышать эти участки.

– Хочу уточнить, что БКД — не значит федеральное финансирование. У нас нацпроект финансируется как из регионального бюджета, так и из федерального. В этом году практически паритет с федеральными коллегами. 6,3 миллиарда на нацпроект БКД заложено в этом году, из них 3,6 - от федералов. Достаточно большой объем запланирован. 210 километров в начале года видим в рамках показателей. Как показывает практика, обычно работаем с небольшим превышением по протяженности. За счет последующих периодов, где двухгодичный или трехгодичный контракт, там подрядчик сделал больше, мы направили в зачет. Получается протяженность больше и выделяются дополнительные средства. Стабильно, не скачкообразно растем в показателях. Налажена плановая и эффективная работа.

Что касается основных направлений, озвучу именно те дороги, чтобы людей успокоить и обрадовать. Обязательно продолжим ремонтировать автомобильную дорогу Ольша – Вележ – Усвяты – Невель. Приступили в прошлом году, в этом продолжаем. Порядка 30 километров в этом году приведем в порядок. Продолжим его в последующие, думаю, в 2025 году закончим. Там уже останется небольшой объем, порядка 20 километров, может, чуть поменьше.

Обязательно продолжим ремонт дороги Гверстонь – Крупп – Кулья в Печорском районе. Очень большое количество жалоб поступает. Сделали в прошлом году подрядчики достойно один участок, осталось 16 километров. Силами «Псковавтодора» приведем в порядок, за два года будем по 7-8 километров делать.

Продолжаем ремонт дороги Пушкинские Горы – Локня. Серьезная транспортная артерия. Надо отметить, что по территории самого Новоржева в этом году будет выполнены работы.

– С тротуарами?

– По тротуарам сейчас не определена имущественная принадлежность. Как этот вопрос решим, тогда и приступим к тротуарам. Но работа идет. Думаю, что в этом году получится вместе с муниципалитетом этот вопрос решить, тогда заберем с «Псковавтодором» и сделаем, как положено, и на содержание возьмем. Остров – Новоржев продолжаем делать, Дедовичи – Дно – Костыжицы – серьезная автомобильная дорога, на Толкачево – Себеж – Засечено – там крепкий подрядчик работает. Сомневаться в нем не приходится. Большой объем, это только основные направления. Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок – это дублер Изборск – Палкино – Остров, планово продолжаем. В прошлом году 5 километров сделали, в этом году тоже порядка 5.

То, что касается Пскова: заказчик введет Юбилейную, Ипподромную; и поручение президента - это улица Розы Люксембург, будет сделана от Народной до Максима Горького.

– В том году выполняли ремонт мостовых сооружений. Продолжится ли эта тема в этом году?

– Продолжится, поскольку, у нас искусственные сооружения также включены в нацпроект. Хочу заверить, что не только продолжится, а будет существенное увеличение объемов работ. В 2024-м сдаем порядка 6 мостов в разных районах области, еще на 13 мостов заходим по всей области. Существенно увеличивается объем.

– Подрядчиков где возьмем столько?

– У подрядчиков, которые работают по мостовым сооружениям, достаточно сил и средств. Намечается серьезная работа, поэтому предварительно общались с теми подрядчиками, которые выиграли конкурсные процедуры. Не приходится сомневаться в их готовности, результаты работ в предыдущие годы тоже показывают, что на них можно положиться.

Добавлю, что анонсировано продолжение нацпроекта БКД до 2030 года. Планируется расширенный подход, связанный с транспортной инфраструктурой. Я так понимаю, что он был анонсирован, значит проработка уже идет, нас ожидает его трансформация в сложную, интересную и выгодную ситуацию.

Общественный транспорт

– В этом году новые пассажирские автобусы пополнили парк автотранспортных предприятий нашего региона. Сколько на сегодняшний день поступило техники? В какие муниципалитеты? Будет ли еще поставка автобусов в регион? Какие новые маршруты планируется запустить?

– Удалось столкнуть вопрос с мертвой точки. Последний раз в 2020 году регион массово получал автобусы. С 2022 года были единичные случаи покупки, которые не оказывали серьезного влияния на состояние автобусного парка. У нас пришли 12 автобусов в рамках празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря. Они уже давно работают на линии, это туристические автобусы большого класса. Помимо этого, в рамках специального казначейского кредита 47 автобусов еще поставляется. Часть работает на линии. Обращаю внимание на большой класс — это автобусы, которые без сцепки, все 7, которые пришли, работают. 4 из них работают на улично-дорожной сети города Пскова. Неплохо проработана и доступность для людей с ограниченными возможностями. Три автобуса работают в Великолукском районе.

Есть достаточно загруженное направление – учащиеся и студенты ездят из Новосокольников в Великие Луки. На этом маршруте запущены автобусы. Помимо этого, выдано 12 автобусов среднего класса по филиалам в районы, 22 ПАЗа готовятся к передаче в транспортное предприятие, там небольшие задержки с предоставлением документов.

Благодаря Михаилу Юрьевичу и его взаимодействию с господином Мантуровым (Денисом Мантуровым, заместителем председателя правительства Российской Федерации, министром промышленности и торговли - ред.), нам еще будут предоставлены средства - более 700 миллионов рублей - на закупку особо большого класса. Они пойдут на город Псков. Нам передали в достаточно неплохом состоянии автобусы-сцепки из Санкт-Петербурга. Сейчас проходят процедуру постановки на учет.

– Они также выйдут на линию в Пскове?

– Да, они в неплохом состоянии, специально отбирали. Целая делегация специалистов разного направления туда ездила. Плюс еще 10 автобусов-сцепок в рамках программы государственной транспортно-лизинговой компании. Большой объем приходит в этом году. Это только отечественная. Можно белорусскую еще, но в Российской Федерации достаточно большие мощности по производству автобусов, поэтому нужно загружать своих производителей.

Беседовала Любовь Кузнецова

Теги: #ремонт дорог #дороги Псковской области #бкд
Источник: Псковская Лента Новостей
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