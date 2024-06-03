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Движение ограничат на трассе Р-23 в Ленобласти 4 июня

Движение автотранспорта ограничат на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия в Ленинградской области 4 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Места действия ограничения:

- км 77-78, км 142, км 152, км 147 - ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

- км 92+800 - ограничение скорости в оба направления (организация реверсивного движения) с 21:00 до 6:00; замена барьерного ограждения.