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АвтоМир / Дороги

В Пскове установят знаки ограничения скорости на улице Ипподромной

02.07.2024 22:05|ПсковКомментариев: 0

В Пскове установят знаки ограничения скорости 40 км в час на улице Ипподромной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 2 июля на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения.

Ограничение будет введено поблизости от пешеходных переходов. Работы выполнят после завершения ремонта проезжей части.

Представитель «Убитых дорог» Николай Мельков предложил также провести ревизию дорожных знаков. Так, на пересечении с улицей Ветряной не хватает одного из знаков приоритета.

Как сообщалось ранее, одновременно с ремонтом дороги в данный момент параллельно разрабатывается проектная документация на реконструкцию улицы Ипподромной. По словам главы Пскова Бориса Елкина, когда дойдет дело до реконструкции, предполагается увеличить количество полос движения до четырех.

Источник: Псковская Лента Новостей
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