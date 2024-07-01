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Верхний слой асфальта укладывают на улице Розы Люксембург в Пскове

На улице Розы Люксембург в Пскове идёт укладка верхнего слоя асфальта, она должна завершиться на следующей неделе, в том числе на съездах. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

«Тротуары готовы на 90%. На части пешеходной зоны пока работают тепловые сети: перекладывают трубы, чтобы потом не портить новое покрытие. Также на 90% выполнено устройство газонов», - отметил он.

До полного обновления улицы Розы Люксембург по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» осталось немного, добавил Борис Елкин.