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В Пскове изменился режим работы светофора на перекрестке улиц Коммунальной и Народной

В Пскове изменился режим работы светофора на перекрестке улиц Коммунальной и Народной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, у светофорного объекта появилась новая, четвертая фаза работы – когда зелёный сигнал горит только для пешеходов, они могут передвигаться по всем направлениям.

Фото: Сирочиддин Зоиров, группа «Псков. За рулём»

Решение об изменение режима работы светофора было принято ранее межведомственной комиссией по безопасности дорожного движения для ликвидации очага аварийности. На перекрестке было несколько случаев наезда на пешеходов.

Водители привыкают к новому режиму работы светофора. Некоторые их них по привычке начинают движение вперед после выключения дополнительной секции светофора, разрешающей поворот налево с Коммунальной на Народную. Раньше после этой фазы включался основной зеленый сигнал светофора, разрешающий движение по Коммунальной прямо и направо. Теперь загорается красный сигнал светофора для транспорта и зеленый для пешеходов. Совершившие «фальстарт» автомобилисты выезжают за стоп-линию и автоматически попадают под прицел комплекса фотовидеофиксации. Установленная на перекрестке камера, среди прочих нарушений, фиксирует выезд за стоп-линию.

После изменения режима работы светофора пешеходы на перекрестке улиц Коммунальной и Народной получили больше времени для пересечения дороги. В трех остальных фазах работы светофора ничего не изменилось.

Пока на Коммунальной транспорту разрешено двигаться прямо и направо, пешеходы могут переходить дорогу через улицу Народную. При горении зеленого сигнала для автомобилей на улице Народной пешеходы могут двигаться через Коммунальную.

Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась за официальными комментариями в ООО «Комсервис» и в администрацию Пскова с вопросами, можно ли считать настройку выделенной фазы светофора завершенной или это промежуточный этап работы.