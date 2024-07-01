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Движение транспорта по улице Вокзальной в Пскове частично ограничат с 29 июля

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Вокзальной в Пскове ограничат с 29 по 31 июля в связи с проведением дорожных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Ограничение движения продлится с 29 по 31 июля с 9:00 до 17:00, проезд ограничат по одной полосе проезжей части улицы Вокзальной в районе здания №42 при движении от улицы Бастионной в сторону улицы Яна Фабрициуса.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков», – отметили в администрации.