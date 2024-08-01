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Псковская область заняла 53 место в рейтинге российских регионов по качеству дорог

Псковская область заняла 53 место в рейтинге российских регионов по качеству дорог, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог в Псковской области на конец 2023 года составила 46,8%. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием — 312,6 километра дорог на 1000 квадратных километров территории.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

16 место - Санкт-Петербург;

24 место - Ненецкий автономный округ;

30 место - Калининградская область;

34 место - Ленинградская область;

45 место - Мурманская область;

39 место - Новгородская область;

49 место - Республика Карелия;

68 место - Вологодская область;

85 место - Архангельская область.

Только чуть более половины российских автомобильных дорог — 54,1 % — отвечает нормативным требованиям. В 40 регионах страны доля качественных трасс выше, в 45 субъектах Федерации — ниже. В тройку лидеров по количеству хороших входит Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). Последние строчки рейтинга занимают Волгоградская, Кировская и Архангельская области, где стандартам соответствуют от 15,7% до 29,7% магистралей.

Качество дорог исторически считается если не главной, то одной из важнейших проблем нашей страны. Несмотря на наблюдающуюся положительную динамику в России, почти 50% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечают нормативным требованиям. В разных регионах Российской Федерации состояние дорог существенно отличается, что обусловлено многими причинами, в том числе природно-климатическими условиями.

Все автомобильные дороги делятся на три типа: автодороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения и местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автомобильных дорог общего пользования приходится именно на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и местного значения. В целом по стране доля таких дорог составляет 96%. По оценкам экспертов, из общего списка выделяется только Магаданская область, где на долю автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения приходится 69% всех автомобильных дорог. Еще в восьми регионах (Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Республике Алтай, Республике Калмыкия, Еврейской автономной области, Республике Карелия, Сахалинской области и Мурманской области) доля таких дорого находится в диапазоне от 78% до 90%.

В целом по России 54,1% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям. Как показало исследование, в 45 субъектах РФ доля таких дорог хуже общероссийского уровня, и, соответственно, лучше общероссийского уровня состояние дорог в 40 регионах.