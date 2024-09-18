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Дороги остаются главной темой в жалобах псковичей – ЦУР

3 562 обращения от псковичей зафиксировала система «Инцидент менеджмент» в сентябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом.

Инфографика: ЦУР по Псковской области

Дороги по-прежнему остаются главной темой для жителей Псковской области. Дорожные работы ведутся во всех районах области. Так, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Пыталовском муниципальном округе отремонтировано более 14 км трассы, а также 9 км автомобильной дороги Остров – Вышгородок и 4,25 км дороги Пушкинские Горы – Локня. Приводятся в порядок мосты и автобусные остановки.

На втором месте по количеству обращений тема здравоохранения. Это связано, в том числе, с проведением прививочной кампании, отметили в ЦУР.