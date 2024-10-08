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Дорожники обновили асфальт на трассе Р-23 в Островском районе

Введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь с 334-го по 350-й км в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»​​​​​​​

В рамках госконтракта за сезон отфрезеровано изношенное асфальтобетонное покрытие на площади 151 тысяча квадратных метров, выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев. Обочины укрепили асфальтовой крошкой. На всем участке нанесена горизонтальная разметка из термопластика.

«Состояние покрытия на этом участке до ремонта вызывало справедливые нарекания автомобилистов. Выделение федерального финансирования и включение объекта в программу работ по содержанию в текущем году и позволило нам качественно улучшить состояние участка федеральной трассы Р-23 в Островском районе. Уверен, это по достоинству оценят все водители», - отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» – директор филиала в города Псков Владимир Чернуха.

Напомним, до конца года управление дорог планирует ввести в строй капитально отремонтированный участок этой же федеральной дороги с 468-го по 481-й километр вблизи города Пустошка. Здесь проведены более масштабные работы: частично отсыпано новое земполотно, смонтировано новое освещение, построен водоотвод, а в черте Пустошки проезжая часть расширена с двух до четырех полос.