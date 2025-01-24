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Пешеходный переход может появиться возле дома №134 на улице Инженерной в Пскове

Пешеходный переход может появиться возле дома №134 на улице Инженерной в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания очередной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения 29 января.

Предложение по организации пешеходного перехода поступило от заместителя главы администрации города Пскова Виталия Сухинского с целью обеспечения пешеходной доступности.

На данный момент на этом участке пешеходный переход отсутствует и не соединяет ряд пешеходных тротуаров.

В дальнейшем планируется реконструкция улицы Инженерной. Решение об организации пешеходного перехода примут после более детального обсуждения с рассмотрением плана застройки и рабочего выезда.