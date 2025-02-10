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Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 20 февраля

Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На развязке на 53 километре скорость движения ограничат в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ремонта секций барьерных ограждений.

На 54-79 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 в связи с уборкой снежных валов вдоль секций барьерных ограждений.