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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Итоги очередной межведомственной комиссии по БДД

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Очередная комиссия по безопасности дорожного движения состоялась 21 февраля. На них обсуждаются решения, которые так или иначе повлияют на нашу общую обстановку на дорогах. В частности, на минувшей комиссии сотрудники администрации города, активисты и сотрудники ГИБДД обсудили животрепещущие вопросы, связанные с «горячими точками» псковских дорог, на которых аварийность уже стала легендарной. Будет ли решен вопрос с поворотом налево с улицы Юбилейной на Красноармейскую? Почему принимаемые решения учитывают, в основном, интересы автомобилистов, а не пешеходов?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.