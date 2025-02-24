АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об уборке дорог Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - директор компании «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин.

Любовь Кузнецова поговорит с ним об уборке дорог областного центра. В рамках муниципальных контрактов подрядная организация занимается содержанием улично-дорожной сети Завеличья, Запсковья, микрорайонов Овсище и Любятово.

Как прошел осенне-зимний сезон для компании с точки зрения уборки и содержания дорог? Какие были сложности? Достаточно ли техники и рабочих рук? Почему асфальт периодически приобретает белый цвет? Как весной избежать «пыльных бурь»?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.