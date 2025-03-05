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«Адская трасса»: жители Плюсского округа жалуются на разбитую дорогу

Жители Плюсского муниципального округа сообщают о разбитой дороге регионального значения в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: «Жесть по-псковски»

«Это не дорога, а катастрофа! Люди просят о помощи! Найдётся ли управа на тех, кто уже в течение многих лет убивает наши дороги лесовозами во время распутицы?» - задается вопросом местная жительница.

По подъезду к деревне Детково со стороны деревни Заянье фактически не проехать.

Между деревнями Ляды и Детково дорога тоже разбита лесовозами, отмечают жители.

«Региональная дорога за два дня превратилась в адскую трассу, по которой невозможно проехать! Необходимо срочно вводить ограничения движения большегрузного транспорта. И кто будет возмещать ущерб, нанесённый дороге?» - подчеркивает автор публикации. Женщина добавила, что по данной дороге перевозят детей в школу.

Ограничения на движение большегрузов в Плюсском округе планируют ввести только с 17 марта.