В Пскове устранили нарушения на железнодорожных переездах по улицам Советской Армии и Генерала Маргелова

После вмешательства Псковского транспортного прокурора устранены нарушения на железнодорожных переездах по улицам Советской Армии и Генерала Маргелова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в транспортной прокуратуре.
Фото здесь и далее: Псковская транспортная прокуратура
Прокуратура по обращению провела проверку содержания и эксплуатации переездов, в ходе которой установила, что проезжая часть автомобильных дорог на железнодорожных переездах в Пскове по улицам Советской Армии и Генерала Маргелова имеет дефекты и выбоины.
Для устранения нарушений транспортный прокурор обратился в суд с иском. Решением Псковского городского суда Псковской области требования удовлетворены.
Нарушения устранили, а также произвели замену асфальтобетонного покрытия.