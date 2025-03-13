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В Пскове устранили нарушения на железнодорожных переездах по улицам Советской Армии и Генерала Маргелова

После вмешательства Псковского транспортного прокурора устранены нарушения на железнодорожных переездах по улицам Советской Армии и Генерала Маргелова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в транспортной прокуратуре.

Фото здесь и далее: Псковская транспортная прокуратура

Прокуратура по обращению провела проверку содержания и эксплуатации переездов, в ходе которой установила, что проезжая часть автомобильных дорог на железнодорожных переездах в Пскове по улицам Советской Армии и Генерала Маргелова имеет дефекты и выбоины.

Для устранения нарушений транспортный прокурор обратился в суд с иском. Решением Псковского городского суда Псковской области требования удовлетворены.

Нарушения устранили, а также произвели замену асфальтобетонного покрытия.