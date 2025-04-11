АвтоМир / Дороги

Весна без пыли

Не только зима с обильными снегопадами, но и весна привнесла хлопот коммунальщикам, которые заставили убираться улицы и тротуары в Пскове. Весенняя уборка еще не завершена, но многие горожане отмечают, что во многих микрорайонах чистота, и даже почти не жалуются на характерную для межсезонья пыль.

Этому соглашению не только благоприятная погода, но и планерный ежедневный труд сотрудников ООО «СитиИнвестГрупп». О том, сколько людей и машин днем ​​ночью и работает на улицах города Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель директора организации Тимур Газиев.

Зона ответственности ООО «СитиИнвестГрупп» - большие: Завеличье, Запсковье, Любятово и Овсище. Поэтому в переходный период с зимы к весне работы по наведению порядка на улицах и тротуарах много.

Уборка «лотков»

В первую очередь, это уборка лотковой части дороги. «В настоящее время проводятся такие сезонные виды работ, как срезка скопившегося в зимний период наносного грунта вдоль берегового камня. В основном это делается вручную. Есть бригады с мини-погрузчиком или с большим погрузчиком. Рабочие лопаты собирают землю в кучки, затем грунт грузят на самосвал и вывозят», - пояснил Тимур Газиев.

Обычно в сезонной работе пять бригад по три человека в каждой. Три бригады работают днем ​​и две ночью.

По словам Тимура Газиева, за зиму вдоль бордюра проскальзывает очень много грунта. Самое большое его количество в этом году было на улице Яна Райниса, где большой поток машин и узкая проезжая часть. «Ребята грунта сгребали в кучки, а ночью вывозили. Сейчас Алмазную доделываем и в Любятово работы уже идут», - сообщил замдиректора ООО «СитиИнвестГрупп».

И предупредил: появление горок земли вдоль тротуара - это этап работ по уборке лотковой части дороги. Обычно днем ​​грунт не вывозят, чтобы не создавать пробок на улицах города. Но, если погода будет суровой, коммунальщики не ждут наступления темноты.

«Если мы предполагаем, что ночью будет дождь, то сразу собираем и вывозим. Лотковая часть - это место примыкания бортового камня к проезжей части. Соответственно, если там будут кучки земли, а позже пойдет дождь, вода будет их размывать», - объяснил специалист.

Для качественной уборки важны не только техника и специалисты, но и понимание со стороны горожан: «С какими проблемами сталкиваемся? На данный момент - это припаркованные транспортные средства в парковочных карманах. Сегодня мы начали уборку Рокоссовского по всей улице. В парковочных карманах мы устанавливаем заборчики и вешаем объявления — просим постоянно убрать свой транспорт на время уборки».

Актуальную информацию об уборке улиц и тротуаров можно найти в группе «СитиИнвестГрупп» ВКонтакте.

К возвращению зимы готовы

В своих коммунальных работах, конечно же, ориентируются на прогноз погоды. Поэтому к неожиданным явлениям, таким же снегу, выпавшему на минувших выходных, были готовы во всеоружии.

«По прогнозу снег ожидался в 5 утра. Поэтому заблаговременно вызвал на ночь друзей, чтобы они дежурили и были готовы навести порядок и засыпать дороги. Сам встал в 4 утра и выехал еще до начала снегопада. Посмотрел по камерам: они тоже зашли. В ночную смену все опытные (15-20 лет стажа), ответственные ребята, за ними спокойно», - рассказал Тимур Газиев.

Асфальтовые дороги в Пскове обрабатывают галитом (солью). Чистка дорожного полотна происходит в два этапа. «Нам иногда пишут, что наши машины ездят с поднятыми лопатками, ничего не чистят и только посыпают. Но на самом деле это всего лишь предварительная обработка. Без нее никак. Она нужна для того, чтобы не образовался снежный накат, а на покрытом асфальте образовалась каша, которая могла бы счищаться», - пояснил он.

На втором этапе дорогу чистят от снега. В зависимости от угла улицы у нее бывает две-три, а иногда и семь-восемь единиц транспорта одновременно. Например, чтобы очистить помещение Чудскую, нужно как минимум семь снегоочистительных машин.

Меньше пыли

В минувшие выходные, наверное, в последний раз в этом регионе коммунальщики обрабатывали проезжую часть и тротуары галитом - весной работы будут в основном с сухой и влажной уборкой улиц и дорог.

Но, кстати, используйте зимой твердые, а не песочно-солевые смеси, допуская тем, что весной на улицах меньше пыли.

«Этой зимой все асфальтовые дороги, которые находятся у нас в содержании, мы ни разу не обрабатывали песко-соляной смесью. Но песок все равно есть на улицах города», - констатировал наш собеседник.

По его словам, региональные и федеральные трассы обрабатываются только таким реагентом. «Поэтому, например, до поворота на Родину на Рижском проспекте мы используем соль, а саму дорогу на Родине обрабатывают песко-соляной смесью. И от поворота на Родину в сторону Нееловой трассы тоже посыпают песком. Естественно, он с колесами заносится в город, и от этого никуда не деться. Потому что есть четкие границы. Наша зона обслуживания - круглосуточно до знака «Псков»», - пояснил Тимур Газиев.

То же самое - в районе Овсище, ​​где городские улицы и региональная трасса обрабатываются разными реагентами. «В городе мы песчано-соляную смесь не применяли. В этом нет необходимости. И понимаем, что от нее будет грязь», - заметил он.

Однако, по словам Тимура Газиева, жалобы на пыль от горожан все же есть. Но в основном, это район с грунтовыми дорогами. Это такие населенные пункты в черте города, как Козий Брод, Панино, Силово-Медведово, Шабаны, Снятная Гора и др. «Вообще грунтовые дороги не моются. Но в таких случаях мы их «споласкиваем» - немного воды орошаем, чтобы люди пыль в окно не летела», - рассказал он.

Также в Пскове есть дороги, на которых нет бортового камня, а значит и лотковой части дороги. Это улицы Маргелова, Шоссейная, Малясова, Мирная и др. «В данных случаях с помощью поливомоечных машин мы «смачиваем» асфальтовое покрытие и выметаем грунт на обочину. В основном ориентируемся на погоду. Как только начинается дождь — шесть или восемь тракторов отправляют в город чистить дороги», — пояснил специалист.

И возникла надежда, что таких проблем будет меньше, когда на зелёных зонах появится трава.

По его словам, от грязи на дорогах спасает и так называемый технический тротуар - дорожки вдоль берегового камня из тротуарной плитки или брусчатки. Он задерживает грязь в зелёных зонах. И сейчас тоже проводятся работы по очистке этой плитки.

«Работа есть всегда»

В начале сезона мы выходим на дороги поливомоечные машины, но они работают на улицах, на которых уже убрана лоточная часть. «В основном мышка дорог происходит по ночам, а днем ​​- обеспыливание на проезжей части», - пояснил Тимур Газиев.

По его словам, в городе работают пять вакуумных машин – «пылесосов»: три больших дорожных и две – маленьких, которые ездят по тротуару. Также имеется подметально-уборочная техника, невакуумная. В ночное время работает две такие машины, а в дневное - одна. Что касается мойки: ежедневно и ночью меняют полотно двумя машинами: одну протирают на Завеличье, а другую на Запсковье.

Впереди - теплые месяцы, но и в этот период работы хватает. «Летом пыли меньше, но будем косить, убирать мусор — больше людей гуляет, урны все заполняются постоянно. Работа есть всегда», - заявил Тимур Газиев.

Но для того, чтобы город был уютным и красивым, одних тенденций в коммунальных службах недостаточно. Чисто там, где не мусорят. Поэтому нам, псковичам, надо с уважением отнестись к труду других и по возможности обеспечить наведение порядка в любимом городе.

Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества СитиИнвестГрупп