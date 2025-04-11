Весна без пыли

Не только зима с обильными снегопадами, но и весна привнесла хлопот коммунальщикам, которые заставили убираться улицы и тротуары в Пскове. Весенняя уборка еще не завершена, но многие горожане отмечают, что во многих микрорайонах чистота, и даже почти не жалуются на характерную для межсезонья пыль.
Этому соглашению не только благоприятная погода, но и планерный ежедневный труд сотрудников ООО «СитиИнвестГрупп». О том, сколько людей и машин днем ночью и работает на улицах города Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель директора организации Тимур Газиев.
Зона ответственности ООО «СитиИнвестГрупп» - большие: Завеличье, Запсковье, Любятово и Овсище. Поэтому в переходный период с зимы к весне работы по наведению порядка на улицах и тротуарах много.
В первую очередь, это уборка лотковой части дороги. «В настоящее время проводятся такие сезонные виды работ, как срезка скопившегося в зимний период наносного грунта вдоль берегового камня. В основном это делается вручную. Есть бригады с мини-погрузчиком или с большим погрузчиком. Рабочие лопаты собирают землю в кучки, затем грунт грузят на самосвал и вывозят», - пояснил Тимур Газиев.
Обычно в сезонной работе пять бригад по три человека в каждой. Три бригады работают днем и две ночью.
По словам Тимура Газиева, за зиму вдоль бордюра проскальзывает очень много грунта. Самое большое его количество в этом году было на улице Яна Райниса, где большой поток машин и узкая проезжая часть. «Ребята грунта сгребали в кучки, а ночью вывозили. Сейчас Алмазную доделываем и в Любятово работы уже идут», - сообщил замдиректора ООО «СитиИнвестГрупп».
И предупредил: появление горок земли вдоль тротуара - это этап работ по уборке лотковой части дороги. Обычно днем грунт не вывозят, чтобы не создавать пробок на улицах города. Но, если погода будет суровой, коммунальщики не ждут наступления темноты.
«Если мы предполагаем, что ночью будет дождь, то сразу собираем и вывозим. Лотковая часть - это место примыкания бортового камня к проезжей части. Соответственно, если там будут кучки земли, а позже пойдет дождь, вода будет их размывать», - объяснил специалист.
Для качественной уборки важны не только техника и специалисты, но и понимание со стороны горожан: «С какими проблемами сталкиваемся? На данный момент - это припаркованные транспортные средства в парковочных карманах. Сегодня мы начали уборку Рокоссовского по всей улице. В парковочных карманах мы устанавливаем заборчики и вешаем объявления — просим постоянно убрать свой транспорт на время уборки».
В своих коммунальных работах, конечно же, ориентируются на прогноз погоды. Поэтому к неожиданным явлениям, таким же снегу, выпавшему на минувших выходных, были готовы во всеоружии.
«По прогнозу снег ожидался в 5 утра. Поэтому заблаговременно вызвал на ночь друзей, чтобы они дежурили и были готовы навести порядок и засыпать дороги. Сам встал в 4 утра и выехал еще до начала снегопада. Посмотрел по камерам: они тоже зашли. В ночную смену все опытные (15-20 лет стажа), ответственные ребята, за ними спокойно», - рассказал Тимур Газиев.
Асфальтовые дороги в Пскове обрабатывают галитом (солью). Чистка дорожного полотна происходит в два этапа. «Нам иногда пишут, что наши машины ездят с поднятыми лопатками, ничего не чистят и только посыпают. Но на самом деле это всего лишь предварительная обработка. Без нее никак. Она нужна для того, чтобы не образовался снежный накат, а на покрытом асфальте образовалась каша, которая могла бы счищаться», - пояснил он.
На втором этапе дорогу чистят от снега. В зависимости от угла улицы у нее бывает две-три, а иногда и семь-восемь единиц транспорта одновременно. Например, чтобы очистить помещение Чудскую, нужно как минимум семь снегоочистительных машин.
В минувшие выходные, наверное, в последний раз в этом регионе коммунальщики обрабатывали проезжую часть и тротуары галитом - весной работы будут в основном с сухой и влажной уборкой улиц и дорог.
Но, кстати, используйте зимой твердые, а не песочно-солевые смеси, допуская тем, что весной на улицах меньше пыли.
«Этой зимой все асфальтовые дороги, которые находятся у нас в содержании, мы ни разу не обрабатывали песко-соляной смесью. Но песок все равно есть на улицах города», - констатировал наш собеседник.
По его словам, региональные и федеральные трассы обрабатываются только таким реагентом. «Поэтому, например, до поворота на Родину на Рижском проспекте мы используем соль, а саму дорогу на Родине обрабатывают песко-соляной смесью. И от поворота на Родину в сторону Нееловой трассы тоже посыпают песком. Естественно, он с колесами заносится в город, и от этого никуда не деться. Потому что есть четкие границы. Наша зона обслуживания - круглосуточно до знака «Псков»», - пояснил Тимур Газиев.
То же самое - в районе Овсище, где городские улицы и региональная трасса обрабатываются разными реагентами. «В городе мы песчано-соляную смесь не применяли. В этом нет необходимости. И понимаем, что от нее будет грязь», - заметил он.
Однако, по словам Тимура Газиева, жалобы на пыль от горожан все же есть. Но в основном, это район с грунтовыми дорогами. Это такие населенные пункты в черте города, как Козий Брод, Панино, Силово-Медведово, Шабаны, Снятная Гора и др. «Вообще грунтовые дороги не моются. Но в таких случаях мы их «споласкиваем» - немного воды орошаем, чтобы люди пыль в окно не летела», - рассказал он.
Также в Пскове есть дороги, на которых нет бортового камня, а значит и лотковой части дороги. Это улицы Маргелова, Шоссейная, Малясова, Мирная и др. «В данных случаях с помощью поливомоечных машин мы «смачиваем» асфальтовое покрытие и выметаем грунт на обочину. В основном ориентируемся на погоду. Как только начинается дождь — шесть или восемь тракторов отправляют в город чистить дороги», — пояснил специалист.
И возникла надежда, что таких проблем будет меньше, когда на зелёных зонах появится трава.
По его словам, от грязи на дорогах спасает и так называемый технический тротуар - дорожки вдоль берегового камня из тротуарной плитки или брусчатки. Он задерживает грязь в зелёных зонах. И сейчас тоже проводятся работы по очистке этой плитки.
В начале сезона мы выходим на дороги поливомоечные машины, но они работают на улицах, на которых уже убрана лоточная часть. «В основном мышка дорог происходит по ночам, а днем - обеспыливание на проезжей части», - пояснил Тимур Газиев.
По его словам, в городе работают пять вакуумных машин – «пылесосов»: три больших дорожных и две – маленьких, которые ездят по тротуару. Также имеется подметально-уборочная техника, невакуумная. В ночное время работает две такие машины, а в дневное - одна. Что касается мойки: ежедневно и ночью меняют полотно двумя машинами: одну протирают на Завеличье, а другую на Запсковье.
Впереди - теплые месяцы, но и в этот период работы хватает. «Летом пыли меньше, но будем косить, убирать мусор — больше людей гуляет, урны все заполняются постоянно. Работа есть всегда», - заявил Тимур Газиев.
Но для того, чтобы город был уютным и красивым, одних тенденций в коммунальных службах недостаточно. Чисто там, где не мусорят. Поэтому нам, псковичам, надо с уважением отнестись к труду других и по возможности обеспечить наведение порядка в любимом городе.
Светлана Синцова
Фото ВК-сообщества СитиИнвестГрупп