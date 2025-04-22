АвтоМир / Дороги

Иностранных водителей будут проверять у международных пунктов с 25 апреля

С 25 по 29 апреля на территории региона на подъездах к международным пунктам пропуска иностранных водителей будут проверять исполнение требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.



Фото: standret / freepik

Профилактические мероприятия будут проводиться в части контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения.

Меры профилактики относятся только к водителями, чьи транспортные средства зарегистрированными в иностранных государствах.