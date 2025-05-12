Скорость движения ограничат на четырех участках трассы Р-23 «Псков» 15 мая

На четырех участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
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На 158-179-158 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая уборка наносного грунта с вывозом смёта.
На участке 31-55-31 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка обочин.
На 42, 40, 38, 36 километрах будет действовать ограничение скорости движения на Санкт-Петербург с 9:00 до 17:00, Будет проводиться ремонт барьерных ограждений.
На 47 километре ограничения скорости движения будет действовать в оба направления с 10:00 до 17:00. Будут проводить содержание локальных очистных сооружений.