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Скорость движения ограничат на четырех участках трассы Р-23 «Псков» 15 мая

На четырех участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На 158-179-158 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая уборка наносного грунта с вывозом смёта.

На участке 31-55-31 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка обочин.

На 42, 40, 38, 36 километрах будет действовать ограничение скорости движения на Санкт-Петербург с 9:00 до 17:00, Будет проводиться ремонт барьерных ограждений.

На 47 километре ограничения скорости движения будет действовать в оба направления с 10:00 до 17:00. Будут проводить содержание локальных очистных сооружений.