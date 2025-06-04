АвтоМир / Дороги

Продолжается ремонт дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области выполняется ремонт автомобильной дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса. Работы ведутся сразу на нескольких участках в Стругокрасненском районе – км 18+438 - км 32+538, км 33+597 - км 33+897, км 40+450 - км 43+500. Общая протяжённость ремонтируемого участка в 2025 году составляет 17,5 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фотографии: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На сегодняшний день подрядчики завершили фрезерование изношенного дорожного покрытия. Сейчас на объекте выполняются подготовительные работы. До конца июля на участках планируется выполнить укрепление обочин, ремонт автобусных остановок, съездов, пересечений и примыканий, а также устройство асфальтобетонного покрытия. Для повышения безопасности дорожного движения специалисты нанесут разметку.

Работы выполняет подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. На ремонт выделено более 575 млн рублей, финансирование осуществляется за счёт федерального бюджета.

Дорога Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса является важной транспортной артерией для жителей двух районов. Она обеспечивает движение пассажирского и грузового транспорта, а также подъезд к федеральной трассе Р-23. Кроме того, участки дороги обеспечивают транспортную доступность к посёлку Струги Красные, где расположены школа и центральная районная больница.

Напомним, в 2023 году на этой трассе уже было отремонтировано более 9,6 км дорожного полотна на двух участках. В 2025 году обновление продолжается.