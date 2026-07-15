Участок улицы Вокзальной перекрыли в Пскове

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекрыли сегодня, 15 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Схема: администрация города Пскова

Сегодня будет перекрыт отрезок от магазина «Эльдорадо» до Октябрьского проспекта. При выезде с виадука поворот направо, на улицу Вокзальную, будет недоступен.

«Ограничения будут действовать до окончания ремонтных работ! Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок!» - отметили в администрации.

Помимо этого, в пятницу будет перекрыт участок от Октябрьского проспекта до поворота с Вокзальной в сторону Любятово в районе железнодорожного вокзала. При выезде с улицы Речной в сторону виадука проезд будет недоступен.