Участок улицы Вокзальной перекрыли в Пскове

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекрыли сегодня, 15 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.
Схема: администрация города Пскова
Сегодня будет перекрыт отрезок от магазина «Эльдорадо» до Октябрьского проспекта. При выезде с виадука поворот направо, на улицу Вокзальную, будет недоступен.
Помимо этого, в пятницу будет перекрыт участок от Октябрьского проспекта до поворота с Вокзальной в сторону Любятово в районе железнодорожного вокзала. При выезде с улицы Речной в сторону виадука проезд будет недоступен.