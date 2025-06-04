АвтоМир / Дороги

На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 23 июня

На двух участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 23 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Изображение от wirestock на Freepik

На развязке 42,48,53 километров ограничение скорости будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводится механическая очистка обочин.

На участке 42-55-42 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00 из-за химической обработки нежелательной растительности (борщевика).