На участке трассы А-122 в Псковской области ввели реверсивное движение до конца года

С 11 августа до 31 декабря на участке федеральной автомобильной дороги А-122 в Псковской области введено ограничение пропускной способности автомобильного транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

На участке с км 574+599 по км 596+300 федеральной автомобильной дороги А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель в Псковской области в связи с дорожными работами вводится реверсивное движение со светофорным регулированием и с ограничением скорости движения до 40 км/час.

На участке запланированы работы по устройству водопропускной трубы и фрезерованию асфальтобетонного покрытия в связи с ремонтом дороги.

Работы будут проводиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения в две смены в круглосуточном режиме. Место работ оградят водоналивными барьерами, оборудуют временными дорожными знаками, смонтируют световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения), установят реверсивные светофоры.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Генеральный подрядчик: АО «АДП».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.