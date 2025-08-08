АвтоМир / Дороги

Движение транспорта по улице Леона Поземского в Пскове ограничили до 17 августа

С 13 по 17 августа в связи с проводимыми дорожными работами вводится временное ограничение движения автотранспорта по улице Леона Поземского от дома №123 к1 до перекрестка с улицей Ижорского Батальона с организацией реверсивного движения автотранспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Въезд на Поземского с Чудской перекрыт. Фото: «Псков. За рулем» / Telegram

Во время перекрытия перекрестка улица Чудская - улица Леона Поземского движение автобусов будет осуществляться по улице Ижорского Батальона в прямом и обратном направлениях. Дополнительные остановки на улице Ижорского Батальона у дома №6 по обе стороны. Упраздняются остановки «улица Чудская» и «улица Ижорского Батальона».

Работы будут производиться как в дневное время с 08.00 до 20.00, так и ночью.