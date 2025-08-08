АвтоМир / Дороги

Акцию «Водитель, пропусти поезд!» провели в Великих Луках

Акцию «Водитель, пропусти поезд!» провели в Великих Луках 15 августа. Организаторы напомнили автомобилистам о необходимости строгого соблюдения требований дорожной безопасности на железнодорожных переездах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фото здесь и далее: ОМВД России по городу Великие Луки

В ходе мероприятия сотрудники госавтоинспекции провели с водителями профилактические беседы. Им напомнили о необходимости строгого соблюдения требований правил дорожного движения при движении через железнодорожные пути, о важности соблюдения скоростного режима и дистанции, а также внимательного отношения к другим участникам дорожного движения.

В ходе общения автомобилистам вручались тематические памятки, подготовленные работниками дистанции пути и предоставленные управлением госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

