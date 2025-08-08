АвтоМир / Дороги

Власти Пскова заказали ремонт трех проездов возле многоквартирных домов

Власти Пскова заказали ремонт трех проездов возле многоквартирных домов в разных частях города. Три закупки размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Окончание работ – до 1 декабря 2025 года.

Будет выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезда между домами №№30,36 по ул. Рокоссовского в Пскове. Начальная цена 3 млн 262 тыс. 643,77 рубля.

Протяженность участка – 80 метров, площадь покрытия – 801 кв. метр. В списке работ: регулировка высотного положения крышек 9 люков с подъемом на высоту до 10 см.

Планируется ремонт асфальтобетонного покрытия проезда между домами №1/3 по ул. Советской и №4 по набережной реки Великой в Пскове. Начальная цена - 4 млн 831 тыс. 078,01 рубля.

Площадь покрытия – 1300 кв. метров. В списке работ: регулировка высотного положения крышек 6 люков с подъемом на высоту до 10 см.

Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда у дома №№5,7 по ул. Солнечной в Пскове. Начальная цена 4 млн 765 тыс. 081,88 рубля.

Протяженность - 165 метров. Площадь покрытия – 1050 кв. метров, предстоит регулировка высотного положения крышек 5 люков с подъемом на высоту до 10 см. В списке работ - устройство нового тротуара протяженностью 0,09 км, установка бортовых камней и посев газонов на площади 220 кв. метров.