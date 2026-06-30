Схема движения на улице Труда перед перекрестком с улицей Инженерной в Пскове будет скорректирована. Такое решение принято межведомственной рабочей группой по безопасности дорожного движения 30 июня.

Фото: Панорама Яндекса

В Госавтоинспекцию Пскова поступило обращение с просьбой разъяснить, почему на улице Труда имеется четыре полосы для движения в сторону перекрестка, а на самом кольце - только три полосы. После обсуждения решено для избежания возможных конфликтов между водителями обозначить сужение дороги в крайней левой полосе по улице Труда с помощью разметки и дорожных знаков.

Во время обсуждения поступило предложение скорректировать разметку на проспекте Энтузиастов, где перед перекрестком с Сиреневым бульваром и улицей Кошевого четыре полосы переходят в три. Возможный вариант – обозначить крайнюю левую полосу как предназначенную только для поворота налево.