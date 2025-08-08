АвтоМир / Дороги

На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 25 августа

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 43-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Псков по правой полосе с 00:00 до 08:00, дорожная разметка 1.5.

На участке 54-53 километров ограничение скорости движения будет действовать в сторону Санкт-Петербурга по правой полосе с 09:00 до 17:00 из-за очистки водоотводных лотков.

На 130 километре ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 09:00 до 17:00. Будет проходить ремонт СБО.

На участке 111-145-111 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 09:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта.