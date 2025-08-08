АвтоМир / Дороги

Дорожные проблемы обсудили граждане с Александром Братчиковым в общественной приёмной

Дорожный вопрос стал темой обращений граждан к вице-спикеру регионального парламента Александру Братчикову. Приём прошёл в общественной приёмной партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Жительница деревни Речицы Малые Гдовского района Светлана Немцова рассказала депутату по телефону о наболевшей проблеме: местная грунтовая дорога находится в неудовлетворительном состоянии. По словам пенсионерки, раньше дорожные службы периодически выравнивали поверхность грейдером, но в последнее время эти работы не выполняются.

Чтобы выяснить ситуацию, Александр Братчиков связался с представителем подрядной организации, который подтвердил, что в настоящий момент договор с муниципалитетом на содержание этой дороги не подписан, но, при согласовании условий контракта компания готова выполнить грейдирование и засыпать образовавшиеся неровности в самое ближайшее время.

Вице-спикер пообещал направить депутатский запрос руководству Гдовского муниципального округа с просьбой принять необходимые меры для выравнивания дорожного полотна и обеспечения безопасности движения.

Псковичку Надежду Крицкую на приём к Александру Братчикову также привела жалоба на плохое состояние «грунтовки», которая для жителей 6-го переулка Шабаново в окраинном микрорайоне является единственной дорогой для выезда в центр города. Посетительница приёмной поделилась, что уже не первый год ведёт переписку с властями по этому вопросу.

В реализуемый проект капитального ремонта улично-дорожной сети в микрорайоне Шабаны вошли улицы Полковая, Войсковая, Нововойсковая и Красноармейская набережная. Там работы уже выходят на финишную прямую – смонтирована ливневая канализация, заменены инженерные сети, обновлено дорожное полотно, появились тротуары. На капремонт переулка протяжённостью около 1,5 км средств в городском бюджете не запланировано, но при наличии финансирования вопрос может быть решён в ближайшие два года.

«Я не говорю, что нашу дорогу асфальтировать надо, мы не просим построить нам автобан – сделайте грейдирование и засыпьте ямы гравийной подсыпкой», - озвучила просьбу местных жителей заявительница.

Александр Братчиков заверил, что не оставит обращение граждан без внимания и направит в муниципалитет письмо с просьбой изыскать возможность для выравнивания дороги и в последующем своевременно контролировать состояние дорожного полотна.