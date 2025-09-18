АвтоМир / Дороги

Суд взыскал почти миллион рублей за подготовку к капремонту моста в Великих Луках

Арбитражный суд Псковской области взыскал почти миллион рублей с ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» в пользу ООО «Кондор Гео» за выполнение инженерных изысканий для проекта капитального ремонта моста через реку Коломенка в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Изображение создано нейросетью «Яндекс»

По делу №А52-2943/2025 рассматривался спор по договору на выполнение инженерных изысканий для капитального ремонта моста. Подрядчик завершил все этапы работ — инженерно-геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания — и направил соответствующую документацию с актами приёмки. Однако оплата поступила лишь частично.

В ответе ответчик заявил о зачёте неустойки за просрочку выполнения работ. Истец признал факт просрочки, однако указал на задержку выплаты аванса со стороны ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология».

В итоге суд удовлетворил иск частично, взыскал с заказчика в пользу подрядчика 995 760 рублей за выполненные работы.