Запрет движения электросамокатов по тротуарам поддерживают 65% псковичей — опрос

Большинство псковичей поддерживают новые предложения по ограничению использования электросамокатов и электровелосипедов, следует из результатов опроса, проведенного SuperJob.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с двумя инициативами: запретить разговоры по телефону без гарнитуры hands-free при управлении средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и запретить движение СИМ по тротуарам. Обе эти меры получили одобрение большинства экономически активных жителей города.

Запрет на разговоры по телефону во время поездок на электросамокатах и электровелосипедах без использования гарнитуры поддержали 78% опрошенных псковичей. Только 12% респондентов высказались против этой меры, аргументируя свою позицию опасениями, что наушники могут помешать услышать окружающую обстановку. Оставшиеся 10% затруднились с ответом.

Инициатива о запрете движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам также нашла поддержку у значительной части псковичей – 65% опрошенных. Тем не менее доля противников этой меры оказалась выше, составив 24%. Часть из них считает, что необходимо сначала создать соответствующую инфраструктуру для такого транспорта, в частности, велосипедные полосы. Другие опасаются, что запрет приведет к увеличению числа ДТП, так как пользователи СИМ могут начать передвигаться по обочине проезжей части, что особенно опасно для молодых водителей.

Анализ результатов опроса показал, что женщины чаще мужчин поддерживают оба вида ограничений для пользователей электросамокатов. Также наблюдается тенденция к росту числа сторонников инициатив с увеличением возраста опрошенных.