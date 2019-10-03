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АвтоМир / Общественный транспорт

Ночные «Ласточки» будут курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом с 1 ноября

11.10.2019 10:33|ПсковКомментариев: 1

Учитывая стабильно высокий спрос у пассажиров на перевозки скоростными поездами «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом, а также для повышения качества обслуживания ОАО «РЖД» назначает дополнительную пару ночных электропоездов на этом маршруте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Ночные «Ласточки» № 815/816 сообщением Санкт-Петербург – Псков в исполнении «Премиум» (с улучшенной компоновкой мест) будут курсировать ежедневно с 1 ноября по следующему графику:

Поезд

Время и станция отправления

Время и станция прибытия

(следующих суток)

Остановки

№ 815

Санкт-Петербург – Псков

23:30

Санкт-Петербург, Балтийский вокзал

03:00

Псков

Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные

№816

Псков – Санкт-Петербург

22:40

Псков

02:10

Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)

Струги Красные, Плюсса, Луга и Гатчина

Напомним, что в настоящее время между Санкт-Петербургом и Псковом курсирует три пары поездов «Ласточка», отправляющихся во встречном направлении в утреннее, дневное и вечернее время.

Продажа билетов на данные поезда уже открыта. Стоимость проезда зависит от времени, оставшегося до отправления поезда, и спроса пассажиров на выбранный рейс. Кроме того, на данные поезда будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Теги: #РЖД #поезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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