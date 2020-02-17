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Поезда по маршруту Псков - Скангали начнут курсировать с 29 февраля

В субботу, 29 февраля, запускается железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Скангали», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Отправление поезда с псковского вокзала назначено на 20:58. Состав проследует до Скангали с остановками: Псков туристический, Череха, остановочный пункт на 286-ом км, Стремутка, остановочный пункт на 294-ом км, Черская, остановочный пункт на 303-ем км, остановочный пункт на 308-ом км, Дуловская, Щепец, Остров, остановочный пункт на 332-ом км, Брянчаниново, остановочный пункт на 345-ом км, остановочный пункт на 349-ом км, Ритупе, остановочный пункт на 359-ом км, Пыталово, Белкино, Пундури, остановочный пункт на 391-ом км. В Скангали поезд прибудет в 0:25.

В воскресенье, 1 марта, поезд отправится в обратном направлении с теми же остановками. Отправление от вокзала Скангали – в 3:30, прибытие в Псков – в 7:07.

Поезд будет ходить по субботам, воскресеньям и понедельникам. В обратном направлении – по воскресеньям, понедельникам и вторникам. С расписанием можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Помимо этого, изменяется схема движения пригородных поездов по маршруту «Псков - Дно». С понедельника, 2 марта, из Дно поезд будет отправляться в 8:35 и прибывать в Псков в 11:14. Из Пскова в Дно - в 17:23 с прибытием в Дно в 20:08. В зимний период, с 14 марта по 29 апреля и с 1 ноября по 31 декабря, движение по этому маршруту по субботам и воскресеньям отменяется.