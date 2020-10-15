АвтоМир / Общественный транспорт

Директор «Псковпассажиравтотранса» прокомментировал инициативу продажи масок в автобусах

Директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Киргинцев прокомментировал инициативу продажи масок в общественном транспорте. Об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть возможность контролерам или водителям реализовать маски в транспорте с тем, чтобы обеспечить ими тех людей, которые по объективным причин не имеют их с собой?» - поинтересовался глава региона.

«Думаю, контролер не сможет это сделать, - ответил Юрий Киргинцев. - Я попробую организовать эту продажу продажу у водителей. В принципе, не продажу, надо их раздавать. Контролер просто не в состоянии это сделать».

«Сбалансированное решение надо найти», - сказал глава региона. По его словам, если маски будут просто раздавать, то появятся люди, которые будут заходить в автобус для того, чтобы получить бесплатно маску.

Вице-губернатор Василий Осипов добавил, что подавляющее большинство людей имеют при себе маски, но надевают их только тогда, когда в общественный транспорт заходит контрольная группа.

Кроме того, Михаил Ведерников указал на то, что необходимо увеличить количество рейсов в утренние и вечерние часы, чтобы снизить концентрацию людей в транспорте. «По этому поводу жалобы есть», - сказал он.

Юрий Киргинцев ответил, что на 11-м, 17-м, 6-м и 4-м маршрутах появятся «сцепки», чтобы разгрузить маршруты в утренние часы.