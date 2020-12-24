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Возобновляется регулярное автобусное сообщение между Псковом и Новгородом

Регулярное транспортное сообщение между Великим Новгородом и Псковом возобновляется с 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Перевозку пассажиров и багажа будут осуществлять по маршруту №508 «Великий Новгород - Псков» микроавтобусы «Мерседес-Бенц» вместимостью 16 посадочных мест.

Транспорт будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям с отправлением из Великого Новгорода (автовокзал) в 8.20 и отправлением из Пскова (автовокзал) в 17.10. Стоимость билета составит 700 рублей.