Великолучан предупредили об изменениях в новогоднем расписании автобусов

Расписание движения автобусов в Великих Луках изменится в период новогодних каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
31 декабря
Движение автобусов №№ 1,3,4,5,6,7,9б,11,12,26 по расписанию выходного дня.
По расписанию рабочего дня обслужат пассажиров автобусы по маршрутам №№ 1а,2а,4б,13,15.
1 января
Автобус №1а «Дружба – Воробецкое» проследует:
Автобусы по маршрутам №2 «Телецентр — Дубрава-2» и №15 «Мебельный комбинат — Булынино» будут курсировать с 6.00 до 20.20.
Автобус №4б «ПМК – Воробецкое» будет двигаться:
Автобус №6 «Райбольница — Демидово» пойдет:
В этот день отменяется движение автобуса №9 «Лаврино – Фотьево».
2 января
Автобус №4б «ПМК – Воробецкое» отправится:
С 1 по 9 января
Автобус №9б «Лаврино – Инкубаторная» проследует:
Автобус №11 «Угольная — Переслегино» поедет:
Автобус №12 «Дружбы — Майкино» отправится от драмтеатра на Майкино в 16.10, и далее пойдет по расписанию.
Автобус №13 «Райбольница — Льнозавод» поедет:
С 2 по 9 января автобусы на городских маршрутах работают по расписаниям выходного дня.
ГП ПО «Славяне»
31 декабря движение автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться по расписанию субботы. Отменяются рейсы автобуса по маршруту №126.
1 января движение автобусов по пригородным маршрутам отменяется.
2 января движение автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться согласно действующему расписанию.
Отменяются рейсы по маршрутам:
№ 105к «Великие Луки - Сенчиты», отправлением от улицы Дружбы – 7.50
№ 106 «Великие Луки - Карцево», отправлением от Райбольницы - 6.45
№ 118 «Великие Луки - Крутовраг», отправлением от улицы Дружбы - 6.20
№ 126 «Великие Луки - Максимиха - Дерганово», отправлением от улицы Дружбы - 8.05, 16.20
№ 139 «Великие Луки - Назимово», отправлением от остановки «Райбольница» – 6.05
С 3 по 7 января движение автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться по расписанию субботы. Отменяются рейсы автобуса по маршруту №126.
С 8 по 9 января движение автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться согласно действующему расписанию.