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АвтоМир / Общественный транспорт

Великолучан предупредили об изменениях в новогоднем расписании автобусов

30.12.2021 18:10|ПсковКомментариев: 0

Расписание движения автобусов в Великих Луках изменится в период новогодних каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. 

31 декабря

Движение автобусов №№ 1,3,4,5,6,7,9б,11,12,26 по расписанию выходного дня.

По расписанию рабочего дня обслужат пассажиров автобусы по маршрутам №№ 1а,2а,4б,13,15.

1 января

Автобус №1а «Дружба – Воробецкое» проследует:

  • от остановки «Дружба» - в 14.20 15.35 17.05 18.25 19.55;
  • от остановки «Воробецкое» - в 15.00 16.25 17.45 19.10 20.35.

Автобусы по маршрутам №2 «Телецентр — Дубрава-2» и №15 «Мебельный комбинат — Булынино» будут курсировать с 6.00 до 20.20.

Автобус №4б «ПМК – Воробецкое» будет двигаться:

  • от остановки «ПМК»  - 9.50, 11.30, 12.50, 16.00, 17.20;
  • от остановки «Воробецкое» - 10.35, 12.10,13.30,15.20, 16.40, 18.05.

Автобус №6 «Райбольница — Демидово» пойдет:

  • от «Райбольницы» - в 10.10, 11.40, 15.30, 16.55;
  • от «Демидово» - в 11.00, 12.20, 16.05, 17.35.

В этот день отменяется движение автобуса №9 «Лаврино – Фотьево».

2 января

Автобус №4б «ПМК – Воробецкое» отправится:

  • от «ПМК»  - в 6.50 8.05 8.25 9.30, 9.50  11.00, 11.30, 12.30, 12.50, 15.00, 16.00. 16.25, 17.20. 17.45,18.50, 19.20;
  • от остановки «Воробецкое» - в 7.20, 7.45,8.45, 9.10, 10.15, 10.35, 11.45, 12.10, 13.10, 13.30, 15.20, 15.45, 16.40,17.05, 18.00, 18.25, 19.30, 20.00.

С 1 по 9 января

Автобус №9б «Лаврино – Инкубаторная» проследует:

  • от «Лаврино» - в 7.25 8.10 9.05 10.00 10.50  14.30 15.20 16.00 16.45 17.35 18.25 19.20 20.15;
  • от «Инкубаторной» - в 7.10 7.50 8.40 9.30 10.25 14.05 15.00 15.40 16.25 17.10 18.05 19.00 20.00.

Автобус №11 «Угольная — Переслегино» поедет:

  • от остановки «Угольная» - в 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15;
  • от «Переслегино»  - в 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.45.

Автобус №12 «Дружбы — Майкино» отправится от драмтеатра на Майкино в 16.10, и далее пойдет по расписанию.

Автобус №13 «Райбольница — Льнозавод» поедет:

  • от остановки «Райбольница» - в 11.15, 13.00, 14.50, 16.40, 18.30;
  • от остановки «Льнозавод» - в 12.00, 13.55, 15.45, 17.35, 19.20.

С 2 по 9 января автобусы на городских маршрутах работают по расписаниям выходного дня.

ГП ПО «Славяне»

31 декабря движение автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться по расписанию субботы. Отменяются рейсы автобуса по маршруту №126.

1 января движение автобусов по пригородным маршрутам отменяется.

2 января движение автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться согласно действующему расписанию.

Отменяются рейсы по маршрутам:

№ 105к «Великие Луки - Сенчиты», отправлением от улицы Дружбы – 7.50

№ 106 «Великие Луки - Карцево», отправлением от Райбольницы - 6.45

№ 118 «Великие Луки - Крутовраг», отправлением от улицы Дружбы - 6.20

№ 126 «Великие Луки - Максимиха - Дерганово», отправлением от улицы Дружбы - 8.05, 16.20

№ 139 «Великие Луки - Назимово», отправлением от остановки «Райбольница» – 6.05

С 3 по 7 января движение автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться по расписанию субботы. Отменяются рейсы автобуса по маршруту №126.

С 8 по 9 января движение автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться согласно действующему  расписанию.

Теги: #расписание автобусов
Источник: Псковская Лента Новостей
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