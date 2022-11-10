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Запуск новых автобусов по улице Кузбасской Дивизии под Псковом могут рассмотреть в 2023 году

Запуск новых автобусных маршрутов по улице Кузбасской Дивизии в Псковском районе могут рассмотреть в 2023 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Жильцы улицы Владимирской и улицы Крестки просят рассмотреть возможность запуска автобуса по отремонтированной части улицы Кузбасской Дивизии в сторону железнодорожного вокзала. Конечно, автобус в сторону Запсковья - это прекрасно, но хотелось бы, чтобы были более доступны другие объекты города, особенно железнодорожный вокзал. Будем рады даже не автобусу, а маршрутке», - написала местная жительница на сайте главы региона.

Отвечая на обращение, Станислав Стармолотов отметил, что на сегодняшний день, с учётом существующей схемы движения общественного транспорта в городе Пскове, наиболее оптимальным вариантом является продление на улице Кузбасской Дивизии автобуса, следующего по маршруту №22.

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«Вопрос запуска других маршрутов по улице Кузбасской Дивизии может быть рассмотрен в следующем году, после завершения реконструкции Троицкого моста при проведении анализа всей маршрутной сети общественного транспорта города Пскова, по итогам которого, с учётом предложений граждан, будут составлены варианты изменения и оптимизации схем движения городских автобусов», - добавил глава профильного комитета.

Ранее сообщалось, что глава Пскова Борис Елкин предложил жителям областного центра придумать названия новым автобусным остановкам на улице Кузбасской Дивизии.