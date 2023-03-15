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Расписание движения автобусов по трём маршрутам изменится в Пскове

Расписание движения автобусов по маршрутам №№4, 11 и 14 изменится в Пскове. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

«В связи с изменением дорожной обстановки и увеличением необходимого времени на выполнение рейсов с 17 марта изменяются расписание движения автобусов по маршрутам №4 "Рокоссовского - Кресты" и №11 "Вокзал - Архив" по рабочим и выходным дням», - говорится в сообщении.

С 18 марта изменится расписание движения автобусов маршрута №14 «улица Рокоссовского- Пчеловод» по выходным дням.