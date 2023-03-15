←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Общественный транспорт 15.03.2023 10:050 Расписание движения автобусов по трём маршрутам изменится в Пскове 15.03.2023 10:050 Расписание движения автобусов по трём маршрутам изменится в Пскове 15.03.2023 09:500 В Пскове возможны отклонения маршруток от графика в связи с работами на Ольгинском мосту 14.03.2023 14:110 Открывается новый автобусный маршрут Пушкинские Горы — Псков 06.03.2023 12:202 Верховный суд разрешил требовать компенсацию за опоздавший автобус 03.03.2023 16:464 Движение перенастроят на Запсковье в связи с устройством «умных» остановок
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Расписание движения автобусов по трём маршрутам изменится в Пскове

15.03.2023 10:05|ПсковКомментариев: 0

Расписание движения автобусов по маршрутам №№4, 11 и 14 изменится в Пскове. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

«В связи с изменением дорожной обстановки и увеличением необходимого времени на выполнение рейсов с 17 марта изменяются расписание движения автобусов по маршрутам №4 "Рокоссовского - Кресты" и №11 "Вокзал - Архив" по рабочим и выходным дням», - говорится в сообщении.

С 18 марта изменится расписание движения автобусов маршрута №14 «улица Рокоссовского- Пчеловод» по выходным дням.   

Теги: #псков #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 5913 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
15.03.2023, 10:050 Расписание движения автобусов по трём маршрутам изменится в Пскове 15.03.2023, 09:500 В Пскове возможны отклонения маршруток от графика в связи с работами на Ольгинском мосту 15.03.2023, 09:301 Пробки образовались на нескольких улицах в Пскове. ФОТО 15.03.2023, 09:170 В Пскове сбили пожилую женщину на парковке гипермаркета, полиция ищет водителя
15.03.2023, 06:582 Ремонт Ольгинского моста стартовал в Пскове, переправу частично перекрыли. ВИДЕО 14.03.2023, 21:490 Псковича будут судить за тайную продажу автомобиля приятеля 14.03.2023, 19:343 Дорожники стараются смягчить последствия таяния снега в Пскове. ФОТО 14.03.2023, 16:291 Псковская Госавтоинспекция провела пять проверок по результатам уборки снега
14.03.2023, 16:040 Представитель подрядчика о технологии и сроках ремонта Ольгинского моста в Пскове 14.03.2023, 15:570 «Кузница»: Изменения в ПДД и ситуация на дорогах Пскова. ВИДЕО 14.03.2023, 15:463 Из сугробов в лужи 14.03.2023, 15:450 Интерактив: Разгрузка фуры посреди дороги
14.03.2023, 15:071 Схема движения на круговых перекрёстках не изменилась – Владимир Папорт 14.03.2023, 14:535 Борис Елкин перечислил все этапы замены дорожного полотна на Ольгинском мосту 14.03.2023, 14:362 Диагональные пешеходные переходы могут появиться в Пскове летом 14.03.2023, 14:260 Более 115 тысяч автомобилей накопилось у жителей Пскова
14.03.2023, 14:140 Автобус со школьниками застрял в снегу в Печорском районе. ВИДЕО 14.03.2023, 14:110 Открывается новый автобусный маршрут Пушкинские Горы — Псков 14.03.2023, 13:550 В Пскове ещё на одном перекрёстке организуют круговое движение 14.03.2023, 13:480 Водитель в Псковской области выпал из кузова грузовика и скончался
14.03.2023, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» об изменениях в ПДД и ситуации на дорогах Пскова 14.03.2023, 12:100 С просьбой отремонтировать Гусаковский переулок обратился к Игорю Дитриху уроженец Опочки 14.03.2023, 11:171 Приставы нашли на улицах Пскова более 40 автомобилей должников 14.03.2023, 10:490 Улицу Калинина и проезд отремонтируют в Острове до 1 августа
14.03.2023, 10:333 На российский рынок планируют завезти новые автомобили 14.03.2023, 10:130 Ушедший в самоволку военнослужащий расстрелял осенью автобус в Пскове 14.03.2023, 08:461 Суд вынес приговор по уголовному делу о расстреле автобуса в Пскове 13.03.2023, 17:500 Более 20 км дороги отремонтируют в Себежском районе за 400 млн по нацпроекту
13.03.2023, 17:453 Водителя будут судить за наезд на переходящую дорогу на «красный» псковичку 13.03.2023, 17:290 Свыше 30 пьяных водителей выявили в Псковской области за неделю 13.03.2023, 17:130 Два автомобиля мешают движению на Рижском проспекте в Пскове 13.03.2023, 16:550 Южнокорейская Sungwoo подтвердила заинтересованность в выпуске запчастей на бывшем заводе Ford в Ленобласти
13.03.2023, 16:232 Движение транспорта на Ольгинском мосту в Пскове ограничат до 3 июля 13.03.2023, 15:260 «ГорДозор»: Почему тянуть с ремонтом Ольгинского моста больше нельзя? ВИДЕО 13.03.2023, 14:333 Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнут со стороны Троицкого собора 13.03.2023, 13:440 Девушка за рулем ВАЗа пострадала в результате ДТП в Дедовичах
13.03.2023, 12:331 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» о ремонте Ольгинского моста 13.03.2023, 08:110 Два автомобиля столкнулись перед Кузнецким мостом в Пскове 12.03.2023, 09:033 Пскович получил условный срок за смертельное ДТП 11.03.2023, 19:550 Трех человек госпитализировали в результате ДТП в Гдовском районе
11.03.2023, 17:140 Контроль оплаты проезда по платным дорогам разграничили в России 11.03.2023, 16:540 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 11.03.2023, 16:377 Подрядчики задействуют все резервы для ликвидации последствий снегопада в Пскове - Борис Елкин 11.03.2023, 15:380 Дорожная авария на Летнем саду затрудняет движение в центр Пскова
11.03.2023, 15:070 Нетрезвого водителя выявили в Красногородском районе 11.03.2023, 12:071 Свидетелей и очевидцев смертельного ДТП в псковских Крестах ищет полиция 10.03.2023, 19:200 Нарушения в сфере безопасности дорожного движения в Дедовичском районе устранили по требованию прокуратуры 10.03.2023, 18:150 Традиционные авторалли пройдут на дорогах Псковской области с апреля по октябрь
10.03.2023, 16:106 Я/Мы и Ольгинский мост 10.03.2023, 15:120 Как псковичам подготовить автомобиль к весне? 10.03.2023, 14:190 Вандалы повредили информационное табло на улице Инженерной в Пскове 10.03.2023, 13:000 «Беседка»: Как подготовить автомобиль к весне? ВИДЕО
10.03.2023, 12:300 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о подготовке автомобиля к весне 10.03.2023, 11:081 Петербуржец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Бежаницком районе 10.03.2023, 10:380 Больную эпилепсией жительницу Дедовичского района лишили водительских прав 10.03.2023, 07:340 Фактор риска на дорогах весной назвал автоэксперт
09.03.2023, 20:530 В Псковском районе дорожные полицейские дарили цветы женщинам-водителям 09.03.2023, 18:020 Два автомобиля столкнулись на Четырех углах в Пскове 09.03.2023, 17:540 Четырех нетрезвых водителей выявили в Псковской области 09.03.2023, 17:120 Переносятся сроки перекрытия улицы Ленинградской в Пскове
09.03.2023, 16:030 Водитель погиб в ДТП на опасном повороте дороги Псков – Гдов. ФОТО 09.03.2023, 14:422 Объем вывезенного за зиму с улиц Завеличья и Запсковья снега назвали дорожники 09.03.2023, 10:430 Улицу Железнодорожную отремонтируют в Дно 09.03.2023, 09:450 Иностранец получил множественные переломы при наезде фуры в Великолукском районе
09.03.2023, 09:300 Дорожная авария затрудняет движение на улице Маргелова в Пскове 09.03.2023, 09:100 Автомобиль Hyundai подожгли в Невеле 08.03.2023, 19:294 Производитель шин Continental собрался уйти из России 08.03.2023, 12:570 Двое нетрезвых водителей попались полицейским в Дно и Невеле
07.03.2023, 17:120 Дорожная авария мешает движению автомобилей на Ольгинском мосту в Пскове 07.03.2023, 15:320 Женщина и ребенок пострадали в столкновении двух автомашин на Ленинградском шоссе в Пскове 07.03.2023, 11:400 Ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области перенесли на 20 марта 07.03.2023, 09:151 Как правильно подготовить автомобиль к весне, объяснили водителям
06.03.2023, 21:403 Средняя цена на подержанные автомобили в начале года выросла до 800 тысяч 06.03.2023, 18:560 ДТП мешает движению автомобилей на площади Ленина в Пскове 06.03.2023, 17:430 В облздраве рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Усвятах 06.03.2023, 16:492 Владимир Кузь объяснил ранний старт ремонта Ольгинского моста в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.