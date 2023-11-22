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Алексей Севастьянов поднял вопрос о развитии автобусного сообщения на Завокзалье

Вопрос о развитии автобусного сообщения на Завокзалье в Пскове вновь поднял председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов на сессии регионального парламента 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Как продвигается вопрос с автобусом на Завокзалье?» - спросил он.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов ответил, что серьезных подвижек по этому направлению нет.

«Есть препятствия, которые объективно не дают запустить этот маршрут — инженерно-технические, правовые. Но мы работу эту не прекращаем — с городом работаем, с инфраструктурными объектами, которые там пересекаются», - продолжил он.

Кроме того, Алексей Севастьянов попросил назвать договоры, работы по которым просрочены.

«В настоящий момент вижу только один. Это по дороге Велиж — Усвяты — Невель, там привлечены средства специального казначейского кредита. Но то, что мы освоим все средства и выполним показатели, сомневаться не приходится», - сказал Станислав Стармолотов.

По его словам, тем, кто нарушил сроки, выставят пени и штрафы.