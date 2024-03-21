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Новый маршрутный автобус №21 запустили в Пскове

Теперь с дальнего Завеличья на Запсковье и в обратном направлении в Пскове можно добраться на новом автобусном маршруте №21. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту Псковской области.

Автобус по направлению «улица Рокоссовского – улица Звездная» ходит ежедневно.

Остановочные пункты: улица Рокоссовского, улица Печорская, Торговый дом, Коммунальная улица, Алмазная улица, улица Ижорского Батальона, Чудская улица, Льнокомбинат, Мясокомбинат, улица Александра Невского, улица Олега Кошевого, улица Волкова, Школа № 12, улица Белинского, Текстильная улица, Областная ГИБДД, Силово-Медведово, 12-й микрорайон, Звёздная улица.

С расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика.