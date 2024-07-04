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«Условно-пригородный маршрут» предложили внедрить в Невельском округе

«Условно-пригородный маршрут» предложили внедрить в Невельском муниципальном округе. Инициативу обсудили на встрече с местным активом 6 ноября, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня работаю в районах Псковщины. День начал с визита в Невельский муниципальный округ. Активная дискуссия развернулась на встрече с местным активом. Отдельно отмечу транспортный вопрос», - написал Александр Козловский.

Сложилась такая ситуация, что жители деревень Дубровка и Иваново, примыкающих к Невелю, вынуждены пешком или на такси добираться до города, чтобы сесть на городской транспорт и доехать до работы или отправиться по своим личным делам. Водители автобусов строго придерживаются городского маршрута и не имеют права выходить за его рамки, пояснил депутат.

Жители округа предложили внедрить понятие «условно-пригородный маршрут», которое позволит перевозчикам не создавать новый маршрут, а удлинить существующий и тем самым закрыть потребности граждан.

«Инициативу рассмотрим с коллегами, с разных позиций оценим её жизнеспособность», - заключил парламентарий.