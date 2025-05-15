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Бесплатный проезд псковским ветеранам и участникам войны продлен до конца года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников согласовал внесение изменений в постановление «Об обеспечении бесплатного проезда по маршрутам в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории Псковской области» в связи с празднованием 80-летия Победы, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Теперь до конца года проезд на общественном автотранспорте в городском, пригородном и междугороднем сообщении и на железнодорожном транспорте на территории региона будет бесплатным для категорий граждан: