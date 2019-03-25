Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди, сообщает РИА Новости.
Инициатором проекта стало правительство. Согласно документу, если водитель сбежал с места ДТП, где есть пострадавшие, наказанием могут стать:
- принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же период;
- или лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если водитель скрылся с места ДТП, где погиб человек, наказанием станет:
- лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В случае гибели в ДТП двух и более лиц сроки заключения увеличиваются:
- от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Далее закон поступает на подпись президенту.