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Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди, сообщает РИА Новости.

Инициатором проекта стало правительство. Согласно документу, если водитель сбежал с места ДТП, где есть пострадавшие, наказанием могут стать:

принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же период;

или лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если водитель скрылся с места ДТП, где погиб человек, наказанием станет:

лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В случае гибели в ДТП двух и более лиц сроки заключения увеличиваются:

от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Далее закон поступает на подпись президенту.