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ГИБДД призывает псковичей быть осторожными на дорогах в условиях непогоды

Сотрудники ГИБДД призвали псковских водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения при непогоде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

По данным Псковского гидрометцентра, из-за надвигающегося циклона в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Они будут сопровождаться колебаниями температуры воздуха в районе нуля градусов. Смена температуры с оттепели на заморозки создает благоприятные условия для возникновения гололедицы. Неустойчивая погода продержится в области до 19 января.

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В связи с этим Госавтоинспекция обратила внимание участников дорожного движения на необходимость соблюдения ПДД. «Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», - добавили в ГИБДД.