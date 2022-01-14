Общество

Циклоническая депрессия накрыла Псковскую область

Циклоническая депрессия образовалась над Псковской областью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Над Псковской областью образовался западно-восточный перенос. Юг циклонической депрессии проходит по территории Псковской области. Здесь фронтальными разделами проходят циклоны. Из-за этого до 19 января прогнозируется неустойчивая погода. Теплая воздушная масса может сменяться относительно холодной», - пояснила Тала Нещадимова.

Начальник Псковского гидрометцентра добавила, что ночь с 15 на 16 января должна пройти со знаком «минус». В отдельных районах температура воздуха опустится до минус 8 градусов. Затем она снова повысится. Ночные и дневные температуры будут около нуля, слабоположительными и слабоотрицательными.

Ветер будет усиливаться до умеренных значений, а в отдельные периоды становиться умеренно сильным. Осадки ожидаются не сильные, в виде снега, мокрого снега и снега с дождем.