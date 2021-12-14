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АвтоМир / Официально

Псковичам разъяснили суть изменений в закон о техосмотре транспорта

13.02.2022 10:51|ПсковКомментариев: 0

ГИБДД УМВД России по городу Пскову разъясняет введенные изменения в законодательство о техническом осмотре транспортных средств.

«С 30 декабря 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Положениями данного закона определяются категории транспортных средств, проведение техосмотра в отношении которых является необязательным, а также случаи, когда проверка технического состояния транспортных средств, находящихся в использовании, в форме госконтроля (надзора) за безопасностью дорожного движения не проводится.

Теперь, в соответствии с требованиями Федерального закона, с 30.12.2021 г. владельцы личных легковых автомобилей и мотоциклов, которые не используются в коммерческих целях, могут проходить технический осмотр по собственному желанию.

Сотрудники регистрационного подразделения Госавтоинспекции обязаны проверять наличие действующей диагностической карты на транспортное средство. Однако, теперь не у всех - техосмотр как обязательную процедуру сохранили для нескольких ситуаций:

в случае постановки на государственный учет или совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет (требование касается транспорта старше четырёх лет, если транспортное средство «моложе», то технический осмотр не нужен);

в случае визуального обнаружения признаков наличия у автомобиля технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения.

для автомобилей, используемых как такси или в служебных целях, а также находящихся в собственности у юридических лиц; 
для автобусов и грузовиков;

при совершении регистрационных действий, связанных с внесением изменений в конструкцию транспортного средства или заменой основного компонента транспортного средства;

Периодичность технического осмотра будет зависеть от года производства автомобиля и от целей его использования. Чтобы применять личный автомобиль, эксплуатируемый более десяти лет в служебных целях, необходимо проходить техосмотр ежегодно.

Такси и автобусы, используемые для перевозки пассажиров, при условии, что транспортному средству не более пяти лет, должны проходить техосмотр ежегодно, а старше пяти лет — раз в полгода.

Диагностическая карта должна быть действующей и содержать заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности. Указанные требования относятся ко всем транспортным средствам, за исключением прицепов, принадлежащих физическим лицам и имеющих разрешенную максимальную массу до 3,5 тонн (категории О1 и О2).

Проверка наличия действующей диагностической карты осуществляется с использованием Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО). Отсутствие в системе информации о действующей диагностической карте является основанием для отказа в совершении регистрационного действия.

Проверить сведения о наличии действующей диагностической карты в ЕАИСТО можно на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).

Каким будет штраф за непройденный техосмотр в 2022 году?

С 1 марта 2022 года штраф за езду без техосмотра составит 2000 рублей. Привлекать к административной ответственности за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На всех остальных штраф распространяться не должен.

Автовладельцы, для которых техосмотр перестал быть обязательным, все равно могут обратиться на любую станцию техобслуживания, оплатить услугу и получить диагностическую карту.

В случае отсутствия сведений о действующей диагностической карте транспортного средства в ЕАИСТО сотрудники ГИБДД в соответствии с п.4 ч.5 ст.20 Федерального закона № 283-ФЗ будут принимать решение об отказе в совершении регистрационного действия.

ГИБДД УМВД России по городу Пскову призывает водителей, жителей областного центра учитывать данную информацию при совершении каких-либо действий с транспортными средствами. В отношении иных категорий транспортных средств требования законодательства Российской Федерации о прохождении технического осмотра не изменились.

Главное, что надо знать про отмену техосмотра:

Отменяется техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются в личных целях.
Обычным водителям техосмотр придется проходить при продаже автомобиля, при внесении изменений в конструкцию или замене основных агрегатов. При этом если машине меньше 4 лет, то техосмотр будет не нужен.
Штрафа за отсутствие техосмотра для личного транспорта не будет.

Обязанность регулярно проходить осмотр останется у коммерческой техники, грузовиков, автобусов, такси и каршеринга. За отсутствие диагностической карты с 1 марта 2022 года нарушителей начнут штрафовать на 2000 рублей.

Одновременно с отменой техосмотра ГИБДД получает право проверки автомобилей, если инспектор видит, что он неисправный.

Полисы ОСАГО, как и ранее, можно будет покупать без диагностической карты. Однако, если страховая компания сумеет доказать, что ДТП произошло из-за неисправности автомобиля, то она может предъявить регрессное требование к виновнику ДТП»,  - сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Источник: Псковская Лента Новостей
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