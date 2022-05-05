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В Псковской области за неделю задержали 15 нетрезвых водителей-рецидивистов

1827 правонарушений пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области на дорогах с 9 по 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России.

За указанное время инспекторам ГИБДД попались 73 нетрезвых водителя, 15 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

На территории области зарегистрировали 12 ДТП, в результате которых три человека погибли, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила и быть внимательными в пути.