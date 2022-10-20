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ГИБДД разъяснила псковичам новые возможности приложения «Госуслуги Авто»

Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги Авто». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков, об этом в воскресенье, 23 октября, информирует Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Чтобы оформить электронный Европротокол, необходимо:

1. Указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО.

2. Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП.

3. Сделать фото места происшествия.

4. Указать информацию о разногласиях и повреждениях транспортного средства.

Достаточно, чтобы «Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять Европротокол с двух мобильных устройств. Оформление займет не более 30 минут. Если водители решили заполнить Европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию.

Для оформления электронного Европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах. Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.

Сколько возместят:

до 400 тысяч рублей – если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий;

до 100 тысяч рублей – если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также если водители откажутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разногласий. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по Европротоколу.

Приложение «Госуслуги Авто» начало работать в 2021 году, отметили в ГИБДД. Уже сейчас оно позволяет:

хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД;

передавать электронный СТС другому человеку;

получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн;

получать выписку из реестра транспортных средств с информацией об автомобиле;

записываться в ГИБДД для регистрации автомобиля или замены водительских прав.

«Планируется, что в будущем функционал приложения позволит загрузить и предъявлять инспектору ГИБДД водительское удостоверение в электронном виде», - заключили в автоинспекции.