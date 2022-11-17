День памяти жертв ДТП прошёл в Великих Луках

Акция и флешмоб, посвященные Дню памяти жертв ДТП, состоялись сегодня в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки.
Фото: пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки
В центре Великих Лук сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки совместно с представителями управления образования на базе центра технического творчества с обучающимися МБОУ «Лицей №10» провели акцию, посвященную Дню памяти жертв ДТП, и флешмоб «Помните! О тех, кто уже не придет никогда! Помните!».
Мероприятия организовали в рамках реализации плана совместных профилактических мероприятий ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки и управление образования администрации города.
Дети обратились с призывом к горожанам, держа в руках буквы, образовавшие текст «День памяти жертв ДТП». По окончании мероприятия участники выпустили в небо белые воздушные шары как символ победы жизни и добра, а также шары черного цвета, символизирующие смерть.