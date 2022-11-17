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Тарифы на такси от «Яндекс» вырастут в Пскове

«Яндекс» совместно с таксопарками скорректировал тарифы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

«По итогам обсуждений с ключевыми таксопарками в регионах России было принято решение о корректировке тарифов. Это поможет партнёрам улучшить экономику поездок и таким образом частично компенсировать рост расходов на обслуживание автомобиля», - пояснили в «Яндексе».

Корректировка тарифов будет плавной — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

«Если раньше базовая стоимость поездки в Пскове длиной 4 км и 9 минут в могла стоить 96 рублей в "Экономе", то теперь такая поездка будет стоить 101 рубль. Кроме того, корректировка тарифов позволит привлечь в систему больше водителей, и как следствие — повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже», - добавили в компании.