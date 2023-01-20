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Почти 1600 нарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю

1598 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за период с 27 февраля по 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

За указанный период в регионе выявили 24 нетрезвых водителя, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали четырех водителей. На территории области зарегистрировали 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 28 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

«С учетом неблагоприятных погодных условий - возможной гололедицы, а также осадков в виде дождя и снега - автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, а также выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям», - подчеркнули в Госавтоинспекции.